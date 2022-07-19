Диетолог Русакова назвала главную ошибку в выборе пищи на завтрак

Завтрак должен быть насыщен белковыми продуктами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Люди, употребляющие на завтрак углеводные продукты, совершают ошибку, поскольку через некоторое время у них наступает чувство голода, что провоцирует на еще один прием пищи. Об это в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов Дарья Русакова.

«Многие на завтрак используют исключительно углеводные продукты, те же каши, сладкие хлопья, булочки, блины без белкового компонента. Это приводит к повышению уровня сахара и через полтора часа может потребоваться совершить еще более объемный прием пищи, потому что это провоцирует чувство голода», — сказал Дарья Русакова.

Вместо углеводной еды диетолог советует насытить завтрак белковыми продуктами. «Белковые блюда, как правило, дают сытость, энергию. В комбинации со сложными углеводами или продуктами с высоким содержанием клетчатки, позволяет дольше чувствовать себя активным, бодрым и не голодным», — добавила собеседника агентства.

Количество продуктов на завтрак должно зависеть от того, какой образ жизни ведет человек и во сколько происходит прием пищи, подчеркнула врач. «Стандартно завтрак должен содержать белковое блюдо. Это может быть блюдо из творога, небольшой кусочек мяса или курицы и овощной или фруктовый салат. Если человек занимается спортом, то допускается еще какое-то крупяное блюдо, желательно из цельного зерна», — уточнила кандидат медицинских наук.

При этом человеку лучше не пропускать утреннюю трапезу, отметила Русакова. «Важно, какую физическую активность человек имеет, и во сколько он ложится спать. У диетологов есть понимание, что завтраки пропускают только те, кто сильно поздно ужинает. В идеале завтрак должен быть, потому что ночной перерыв ведет к истощению организма», — заключила она.

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