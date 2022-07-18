В окрестностях Ноябрьска погиб мужчина — винят медведя

Медведь стать причиной смерти мужчины из Ноябрьска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В районе озера светлое в 20 километрах от Ноябрьска найдено тело мужчины. По предварительной информации его загрыз медведь. Накануне в окрестностях видели этого зверя, сообщает «Ямал-Медиа».

«Труп мужчины обнаружили в 20 километрах от города, в районе озера Светлое. На месте работает следственная группа. Напомним, в выходные жители Ноябрьска видели медведя по пути на Светлое и даже сняли на видео как зверь переходит дорогу», — говорится в сообщении.

В управлении следственного комитета по ЯНАО URA.RU комментарий на эту тему дать не смогли. Там сообщили, что выдадут пресс-релиз по результатам работы следователя.

Ранее сообщалось, что медведь напал на тундровика. Он попал в реанимацию.