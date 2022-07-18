18 июля 2022

В окрестностях Ноябрьска погиб мужчина — винят медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Медведи в Екатеринбургском зоопарке. Екатеринбург, зоопарк, животное в клетке, медведь, екатеринбургский зоопарк, животное в неволе
Медведь стать причиной смерти мужчины из Ноябрьска Фото:

В районе озера светлое в 20 километрах от Ноябрьска найдено тело мужчины. По предварительной информации его загрыз медведь. Накануне в окрестностях видели этого зверя, сообщает «Ямал-Медиа».

«Труп мужчины обнаружили в 20 километрах от города, в районе озера Светлое. На месте работает следственная группа. Напомним, в выходные жители Ноябрьска видели медведя по пути на Светлое и даже сняли на видео как зверь переходит дорогу», — говорится в сообщении.

В управлении следственного комитета по ЯНАО URA.RU комментарий на эту тему дать не смогли. Там сообщили, что выдадут пресс-релиз по результатам работы следователя.

Ранее сообщалось, что медведь напал на тундровика. Он попал в реанимацию.

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В районе озера светлое в 20 километрах от Ноябрьска найдено тело мужчины. По предварительной информации его загрыз медведь. Накануне в окрестностях видели этого зверя, сообщает «Ямал-Медиа». «Труп мужчины обнаружили в 20 километрах от города, в районе озера Светлое. На месте работает следственная группа. Напомним, в выходные жители Ноябрьска видели медведя по пути на Светлое и даже сняли на видео как зверь переходит дорогу», — говорится в сообщении. В управлении следственного комитета по ЯНАО URA.RU комментарий на эту тему дать не смогли. Там сообщили, что выдадут пресс-релиз по результатам работы следователя. Ранее сообщалось, что медведь напал на тундровика. Он попал в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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