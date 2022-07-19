Пьяный свердловчанин врезался в забор и перевернулся. Видео

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, столкновение, дтп, авария, перевернутая машина
Свердловчанин влетел в забор и перевернулся (архивное фото) Фото:

В Верхней Пышме (Свердловская область) пьяный водитель иномарки Renault Logan врезался в забор и перевернулся. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель 1981 года рождения не справился с управлением, допустил съезд в кювет и наезд на забор. У водителя установлено состояние опьянения. Результат медицинского освидетельствования составил 0,940 мг/л», — рассказали представители ведомства сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 19 июля на улице Пролетарская. В столкновении пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля, женщину увезли на скорой в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Также агентство рассказывало, что рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП под Екатеринбургом и перевернулся.

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В Верхней Пышме (Свердловская область) пьяный водитель иномарки Renault Logan врезался в забор и перевернулся. Об этом сообщает УГИБДД по Свердловской области. «Водитель 1981 года рождения не справился с управлением, допустил съезд в кювет и наезд на забор. У водителя установлено состояние опьянения. Результат медицинского освидетельствования составил 0,940 мг/л», — рассказали представители ведомства сообществу «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». ДТП произошло днем 19 июля на улице Пролетарская. В столкновении пострадала 66-летняя пассажирка автомобиля, женщину увезли на скорой в больницу. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржец вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Также агентство рассказывало, что рейсовый автобус с пассажирами попал в ДТП под Екатеринбургом и перевернулся.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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