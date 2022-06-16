Автобус ехал по направлению Екатеринбург — Сухой Лог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Около деревни Курманка перевернулся рейсовый автобус, едущий из Екатеринбурга в Сухой Лог. Об этом очевидцы сообщили во «Вконтакте».

«Все живы, но испугались. Мы были свидетелями происходящего. Автобус ехал за нами и тут раз и в кювете. Мы сразу же остановились и подбежали к автобусу, а потом еще остановились другие водители. Топором разбили стекло и люди вышли. Мы довезли до Сухого Лога девушку из этого автобуса и парня до Мезенки. Водитель адекватный. Погода была не очень, шел дождь», — написала Елена Трусова в группе во «Вконтакте» «Типичный Сухой Лог».

«По предварительным данным, во время дождя, на мокрой дороге, водитель неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сотрудники ГИБДД выехали на место ДТП, выясняют обстоятельства происшествия. Уже установлено, что автобус двигался по маршруту „Сухой Лог — Екатеринбург“, двигался из Екатеринбурга в Сухой Лог. В момент ДТП в салоне находились 8 пассажиров. Пока данных о пострадавших нет. Все пассажиры автобуса отправлены попутным транспортном к месту назначения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.