Екатеринбуржец вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Фото

06 июля 2022 в 00:57 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец попал в ДТП на трассе ЕКАД (архивное фото) Фото: pixabay.com Екатеринбуржец не справился с управлением во время поворота на екатеринбургской трассе и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец с места событий. «На резком повороте водитель „Лады Гранта“ не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части с последующим перевертыванием. Водитель получил серьезные травмы головы и шеи, на скорой помощи госпитализирован в больницу №23», — рассказал очевидец. Инцидент произошел на трассе ЕКАД возле поселка Садовый. В момент ДТП в автомобиле находилось два человека. По словам очевидца, пассажир получил ушибы и легкие ранения от битого стекла. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на екатеринбургской трассе, в котором водитель бетономешалки сбил пешехода. Также агентство рассказывало о пьяном пешеходе, которого сбили на шестом километре ЕКАД. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбуржец не справился с управлением во время поворота на екатеринбургской трассе и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец с места событий. «На резком повороте водитель „Лады Гранта“ не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части с последующим перевертыванием. Водитель получил серьезные травмы головы и шеи, на скорой помощи госпитализирован в больницу №23», — рассказал очевидец. Инцидент произошел на трассе ЕКАД возле поселка Садовый. В момент ДТП в автомобиле находилось два человека. По словам очевидца, пассажир получил ушибы и легкие ранения от битого стекла. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на екатеринбургской трассе, в котором водитель бетономешалки сбил пешехода. Также агентство рассказывало о пьяном пешеходе, которого сбили на шестом километре ЕКАД.