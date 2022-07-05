05 июля 2022

Екатеринбуржец вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, колесо автомобиля, дтп, разбитая машина, авария
Екатеринбуржец попал в ДТП на трассе ЕКАД (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец не справился с управлением во время поворота на екатеринбургской трассе и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец с места событий.

«На резком повороте водитель „Лады Гранта“ не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части с последующим перевертыванием. Водитель получил серьезные травмы головы и шеи, на скорой помощи госпитализирован в больницу №23», — рассказал очевидец.

Инцидент произошел на трассе ЕКАД возле поселка Садовый. В момент ДТП в автомобиле находилось два человека. По словам очевидца, пассажир получил ушибы и легкие ранения от битого стекла.

Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на екатеринбургской трассе, в котором водитель бетономешалки сбил пешехода. Также агентство рассказывало о пьяном пешеходе, которого сбили на шестом километре ЕКАД.

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Екатеринбуржец не справился с управлением во время поворота на екатеринбургской трассе и вылетел в кювет, где несколько раз перевернулся. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец с места событий. «На резком повороте водитель „Лады Гранта“ не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части с последующим перевертыванием. Водитель получил серьезные травмы головы и шеи, на скорой помощи госпитализирован в больницу №23», — рассказал очевидец. Инцидент произошел на трассе ЕКАД возле поселка Садовый. В момент ДТП в автомобиле находилось два человека. По словам очевидца, пассажир получил ушибы и легкие ранения от битого стекла. Ранее URA.RU сообщало о смертельном ДТП на екатеринбургской трассе, в котором водитель бетономешалки сбил пешехода. Также агентство рассказывало о пьяном пешеходе, которого сбили на шестом километре ЕКАД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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