19 июля 2022

Путин поблагодарил Турцию за помощь в решении зернового вопроса

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин поблагодарил Эрдогана за содействие в решении зернового вопроса Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано», — сказал российский лидер после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса», выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».

На встрече по «зерновому вопросу» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля.

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Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано», — сказал российский лидер после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса», выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». На встрече по «зерновому вопросу» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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