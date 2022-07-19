Путин поблагодарил Турцию за помощь в решении зернового вопроса

Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано», — сказал российский лидер после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса», выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».
На встрече по «зерновому вопросу» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля.
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Турция многое сделала, чтобы достичь договоренности по вывозу украинского зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Я уже говорил о том, что Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган многое сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна, но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано», — сказал российский лидер после трехсторонней встречи глав государств-гарантов «астанинского процесса», выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». На встрече по «зерновому вопросу» в Турции была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля.