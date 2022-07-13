Россия и Украина определились с экспортом зерна в Европу

13 июля 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины ожидается на следующей неделе. Об этом сообщило министерство обороны Турции, подводя итоги четырехсторонней встречи в Стамбуле. «Также на встрече по „зерновому вопросу“ была достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле», — сообщили в ведомстве. Переговоры делегаций России, Турции, Украины и ООН проходили в закрытом режиме. Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Владимир Путин отметил необоснованность данных обвинений и уточнил, что Россия готова помочь в борьбе с мировым продовольственным кризисом, в том числе за счет экспорта зерна и удобрений. Однако есть одно условие — если со страны снимут политически мотивированные санкции. При этом структуры ООН не смогли подтвердить заявления Киева о том, что Россия якобы ворует украинское зерно. Далее Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод. Путин и Эрдоган обсудили создание зернового коридора на Украине. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что Киев находится в двух шагах от соглашения с Россией по вопросу экспорта зерна.