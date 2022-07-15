Yeni Safak: названы сроки вывоза зерна из Украины

На встрече в Стамбуле были достигнуты договоренности по «зерновому вопросу» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины может пройти 20—21 июля. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

«Это большой успех, собственно, как и достижение договоренностей по положениям документа», — отмечает ТАСС, ссылаясь на издание. Газета также утверждает, что на встрече в Стамбуле были достигнуты договоренности, касающиеся разминирования украинских портов. Этим будет заниматься Украина, она же будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

Ранее URA.RU сообщало, что подписание итогового документа о безопасном «коридоре» по вывозу зерна с Украины ожидается на следующей неделе. Об этом сообщило министерство обороны Турции, подводя итоги четырехсторонней встречи в Стамбуле.

Глобальная торговля зерном осложнена из-за спецоперации РФ на Украине. На Россию и Украину приходилось около четверти общих объемов. Как ранее сообщало URA.RU Киев и Запад начали обвинять РФ в связи с проблемами по поставкам сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Турция, Россия и Украина начали предпринимать шаги для разрешения зернового кризиса, вызванного невозможностью транспортировки зерна из портов украинских территориальных вод.

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