Путин: запуск «Северного потока-2» в ближайшее время невозможен

20 июля 2022 в 02:57 Размер текста - 17 +

Путин поделился проблемами с запуском СП-2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запустить «Северный поток-2» сразу невозможно, даже если этого захочет Запад. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. «Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это „Северный поток 2“. Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что „Газпром“ зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы — поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». После этого президент РФ добавил, что Запад был предупрежден, что в таком случае Россия снимет половину объема, предназначенного для «Северного потока» для внутреннего потребления и переработки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что надежды на то, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в ближайшее время, в Кремле нет. Он считает, что в нынешних условиях опрометчиво возлагать надежды на это, учитывая позицию партнеров по этому проекту. https://ura.news/news/1052554633

Запустить «Северный поток-2» сразу невозможно, даже если этого захочет Запад. Об этом предупредил президент РФ Владимир Путин. «Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это „Северный поток 2“. Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы. Они заключаются в том, что месяца полтора или сколько — два — назад в разговоре с канцлером (ФРГ) эту тему обсуждали. Я поднял этот вопрос про то, что „Газпром“ зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать. Они не могут бесконечно висеть. Ну, ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы — поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту», — сказал Путин журналистам по итогам рабочего визита в Иран. Трансляция конференции велась на телеканале «Россия-24». После этого президент РФ добавил, что Запад был предупрежден, что в таком случае Россия снимет половину объема, предназначенного для «Северного потока» для внутреннего потребления и переработки. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что надежды на то, что газопровод «Северный поток — 2» заработает в ближайшее время, в Кремле нет. Он считает, что в нынешних условиях опрометчиво возлагать надежды на это, учитывая позицию партнеров по этому проекту. https://ura.news/news/1052554633