В России разработали вакцину от оспы обезьян

20 июля 2022 в 08:23 Размер текста - 17 +

ФМБА разработало универсальную вакцину от оспы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. «Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. «Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.