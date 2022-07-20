В России разработали вакцину от оспы обезьян

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ФМБА разработало универсальную вакцину от оспы Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.

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Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) разработало универсальную вакцину, защищающую от всех видов оспы. Об этом сообщили в пресс-службе агентства. «Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое выявлено в 59 странах мира. Всего на данный момент зарегистрировано более 9 тысяч случаев. В России оспа обезьян выявлена у одного человека, прилетевшего из Европы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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