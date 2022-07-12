Минздрав: первый случай оспы обезьян в РФ выявлен в Питере

12 июля 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

Зараженный оспой обезьян прилетел в Россию из Европы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Петербурге», — заявили в Минздраве. Сообщение министерства передает РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. На фоне выявления первого в России случая Минздрав направил в регионы страны рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Петербурге», — заявили в Минздраве. Сообщение министерства передает РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. На фоне выявления первого в России случая Минздрав направил в регионы страны рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян, пишет RT.