Минздрав: первый случай оспы обезьян в РФ выявлен в Питере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Зараженный оспой обезьян прилетел в Россию из Европы Фото:
новость из сюжета
Оспа обезьян

Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

«Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Петербурге», — заявили в Минздраве. Сообщение министерства передает РИА «Новости».

Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. На фоне выявления первого в России случая Минздрав направил в регионы страны рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ. «Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Петербурге», — заявили в Минздраве. Сообщение министерства передает РИА «Новости». Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. На фоне выявления первого в России случая Минздрав направил в регионы страны рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...