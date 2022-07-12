Минздрав: первый случай оспы обезьян в РФ выявлен в Питере

Зараженный оспой обезьян прилетел в Россию из Европы
новость из сюжетаОспа обезьян
Первый подтвержденный случай оспы обезьян в России был выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
«Первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Петербурге», — заявили в Минздраве. Сообщение министерства передает РИА «Новости».
Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили первый случай заражения оспой обезьян в России. Зараженный прилетел в Россию из Европы, он находится под наблюдением. На фоне выявления первого в России случая Минздрав направил в регионы страны рекомендации по профилактике и лечению оспы обезьян, пишет RT.
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