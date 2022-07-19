19 июля 2022

Курганские священники займутся строительством школы

© Служба новостей «URA.RU»
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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, экзамен, карантин, каникулы, школа, школьные парты
Школу будут строить на частные пожертвования Фото:

В Кургане строительством школы в Восточном районе города будут заниматься священники. В настоящее время ведутся проектные работы. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе Курганской епархии.

«Планируем построить новое здание гимназии имени Александра Невского. Там преподаются такие же предметы, как и в обычных светских школах, выпускники получают аттестаты государственного образца. Дополнительно в рамках конфессионального компонента будут изучаться „Основы православной веры“, церковно-славянский язык и церковное пение. Планируется, что новое общеобразовательное учреждение сможет вместить более ста учащихся. Сейчас завершаются проектные работы. После получения полного комплекта проектной документации будем решать вопрос о начале строительства», — сообщили в пресс-службе епархии. Школу будут строить на частные пожертвования.

По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, с прошлого года земельный участок по адресу улица Половинская № 6а находится в безвозмездном пользовании у Курганской епархии. Разрешение на строительство здания средней школы было выдано администрацией города Кургана в апреле 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику.

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В Кургане строительством школы в Восточном районе города будут заниматься священники. В настоящее время ведутся проектные работы. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе Курганской епархии. «Планируем построить новое здание гимназии имени Александра Невского. Там преподаются такие же предметы, как и в обычных светских школах, выпускники получают аттестаты государственного образца. Дополнительно в рамках конфессионального компонента будут изучаться „Основы православной веры“, церковно-славянский язык и церковное пение. Планируется, что новое общеобразовательное учреждение сможет вместить более ста учащихся. Сейчас завершаются проектные работы. После получения полного комплекта проектной документации будем решать вопрос о начале строительства», — сообщили в пресс-службе епархии. Школу будут строить на частные пожертвования. По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, с прошлого года земельный участок по адресу улица Половинская № 6а находится в безвозмездном пользовании у Курганской епархии. Разрешение на строительство здания средней школы было выдано администрацией города Кургана в апреле 2022 года. Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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