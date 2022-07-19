Курганские священники займутся строительством школы

Школу будут строить на частные пожертвования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане строительством школы в Восточном районе города будут заниматься священники. В настоящее время ведутся проектные работы. Об этом корреспонденту рассказали в пресс-службе Курганской епархии.

«Планируем построить новое здание гимназии имени Александра Невского. Там преподаются такие же предметы, как и в обычных светских школах, выпускники получают аттестаты государственного образца. Дополнительно в рамках конфессионального компонента будут изучаться „Основы православной веры“, церковно-славянский язык и церковное пение. Планируется, что новое общеобразовательное учреждение сможет вместить более ста учащихся. Сейчас завершаются проектные работы. После получения полного комплекта проектной документации будем решать вопрос о начале строительства», — сообщили в пресс-службе епархии. Школу будут строить на частные пожертвования.

По информации департамента архитектуры, строительства и земельных отношений, с прошлого года земельный участок по адресу улица Половинская № 6а находится в безвозмездном пользовании у Курганской епархии. Разрешение на строительство здания средней школы было выдано администрацией города Кургана в апреле 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что курганские мусульмане собирают деньги, чтобы построить воскресную школу при мечети. На пожертвования собираются закупить кровати, плитку, цемент, радиаторы и сантехнику.