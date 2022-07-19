Подозреваемый в изнасиловании ребенка курганец остался на свободе. «Девочка его боится»

20 июля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Курганской области родители пережившей насилие девочки добиваются ареста подозреваемого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Шатровском районе Курганской области парень, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, остается на свободе. Об этом URA.RU рассказали родители потерпевшего ребенка. По их словам, девочка панически боится выходить из дома на улицу. «1 июня парень изнасиловал тринадцатилетнюю дочь, угрожая ей убийством. Его посадили на сутки, а потом отпустили. Нас [родителей] возмущает, почему он все еще на свободе. Он должен сидеть за свое преступление. Дочь не выходит из дома, его боится. Следствие ведет местный следователь», — рассказала URA.RU мать пострадавшей девочки. По словам собеседницы, подозреваемому парню 17 лет. Она опасается, что на девочку и свидетелей может быть оказано давление со стороны подозреваемого и его родственников. Родители пострадавшей требуют заключить его под стражу и проверить работу следователя, который занимается этим делом. Они обратились за юридической помощью. В следственном управлении СК России по Курганской области URA.RU ответили, что запрашиваемая информация не может быть представлена. В пресс-службе ведомства сослались на ст. 40 закона «О средствах массовой информации» и ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).

В Шатровском районе Курганской области парень, подозреваемый в изнасиловании 13-летней девочки, остается на свободе. Об этом URA.RU рассказали родители потерпевшего ребенка. По их словам, девочка панически боится выходить из дома на улицу. «1 июня парень изнасиловал тринадцатилетнюю дочь, угрожая ей убийством. Его посадили на сутки, а потом отпустили. Нас [родителей] возмущает, почему он все еще на свободе. Он должен сидеть за свое преступление. Дочь не выходит из дома, его боится. Следствие ведет местный следователь», — рассказала URA.RU мать пострадавшей девочки. По словам собеседницы, подозреваемому парню 17 лет. Она опасается, что на девочку и свидетелей может быть оказано давление со стороны подозреваемого и его родственников. Родители пострадавшей требуют заключить его под стражу и проверить работу следователя, который занимается этим делом. Они обратились за юридической помощью. В следственном управлении СК России по Курганской области URA.RU ответили, что запрашиваемая информация не может быть представлена. В пресс-службе ведомства сослались на ст. 40 закона «О средствах массовой информации» и ст. 161 УПК РФ (недопустимость разглашения данных предварительного расследования).