Пермяки хвастаются небывалым урожаем ягод. Фото

20 июля 2022 в 12:20 Размер текста - 17 +

Чаще всего пермяки собирают клубнику, землянику и чернику Фото: Александр Елизаров © URA.RU Затянувшаяся весна в Перми не повлияла на богатый урожай ягод. Местные жители собирают их ведрами как в лесах, так и на собственных участках. Читательница URA.RU Людмила, приславшая фото своего урожая, говорит, что уже не знает, куда его девать. «Что-то уже съели, что-то ушло в заготовки. Морозильные камеры уже забиты клубникой. Одна надежда на внуков — должны приехать на выходные. Пусть объедаются», — поделилась дачница. По ее словам, затяжную весну и дождливое начало лета компенсировал жаркий июль, поэтому урожай не только ягод, но и других садовых культур обещает быть хорошим. В группе «Грибы грибники ягоды рыбалка отдых Пермский край» социальной сети «ВКонтакте» пермяки также хвастаются ягодами, собранными в лесах. На фото — лесная земляника, клубника и черника. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Пермского края Любовь Иванова нашла огромный гриб весом 1,1 кг. Фото находки пермячка выложила на своей странице во «ВКонтакте». Людмила собирает клубнику ведрами Читатель URA.RU Черника из Суксунского района Группа «Грибы грибники ягоды рыбалка отдых Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте» Лесная клубника из Кунгурского района Группа «Грибы грибники ягоды рыбалка отдых Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте» Земляника из Еловского района Группа «Грибы грибники ягоды рыбалка отдых Пермский край» в социальной сети «ВКонтакте»

Затянувшаяся весна в Перми не повлияла на богатый урожай ягод. Местные жители собирают их ведрами как в лесах, так и на собственных участках. Читательница URA.RU Людмила, приславшая фото своего урожая, говорит, что уже не знает, куда его девать. «Что-то уже съели, что-то ушло в заготовки. Морозильные камеры уже забиты клубникой. Одна надежда на внуков — должны приехать на выходные. Пусть объедаются», — поделилась дачница. По ее словам, затяжную весну и дождливое начало лета компенсировал жаркий июль, поэтому урожай не только ягод, но и других садовых культур обещает быть хорошим. В группе «Грибы грибники ягоды рыбалка отдых Пермский край» социальной сети «ВКонтакте» пермяки также хвастаются ягодами, собранными в лесах. На фото — лесная земляника, клубника и черника. Ранее URA.RU сообщало, что жительница Пермского края Любовь Иванова нашла огромный гриб весом 1,1 кг. Фото находки пермячка выложила на своей странице во «ВКонтакте».