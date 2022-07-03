03 июля 2022

Пермячка нашла огромный гриб-богатырь весом более 1 кг. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Вместе с грибом-богатырем пермячка насобирала еще несколько десятков грибов Фото:

Жительница Пермского края Любовь Иванова нашла огромный гриб весом 1,1 кг. Фото находки пермячка выложила на своей странице во «ВКонтакте».

«Гриб-Богатырь, вес 1 кг 100 грамм удача», — пишет на своей странице пользователь. На фото можно увидеть огромный гриб на столе и рядом несколько десятков грибов поменьше.

URA.RU также рассказывало как журналист агентства нашел в пермскому лесу большой строчок — гриб, который по виду напоминал головной мозг. Гриб решено было оставить расти там где он есть. Также в Курганской области местный житель рассказал как собрал 5 ящиков грибов всего за 3 часа.

Гриб весит более 1 кг

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Жительница Пермского края Любовь Иванова нашла огромный гриб весом 1,1 кг. Фото находки пермячка выложила на своей странице во «ВКонтакте». «Гриб-Богатырь, вес 1 кг 100 грамм удача», — пишет на своей странице пользователь. На фото можно увидеть огромный гриб на столе и рядом несколько десятков грибов поменьше. URA.RU также рассказывало как журналист агентства нашел в пермскому лесу большой строчок — гриб, который по виду напоминал головной мозг. Гриб решено было оставить расти там где он есть. Также в Курганской области местный житель рассказал как собрал 5 ящиков грибов всего за 3 часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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