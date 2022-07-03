Вместе с грибом-богатырем пермячка насобирала еще несколько десятков грибов Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

Жительница Пермского края Любовь Иванова нашла огромный гриб весом 1,1 кг. Фото находки пермячка выложила на своей странице во «ВКонтакте».

«Гриб-Богатырь, вес 1 кг 100 грамм удача», — пишет на своей странице пользователь. На фото можно увидеть огромный гриб на столе и рядом несколько десятков грибов поменьше.

URA.RU также рассказывало как журналист агентства нашел в пермскому лесу большой строчок — гриб, который по виду напоминал головной мозг. Гриб решено было оставить расти там где он есть. Также в Курганской области местный житель рассказал как собрал 5 ящиков грибов всего за 3 часа.

Гриб весит более 1 кг Страница Любови Ивановной в vk.com