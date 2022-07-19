19 июля 2022

В Перми не нашлось желающих ремонтировать здания мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, администрация перми, городская дума пермь
Ремонт фасадов двух зданий в администрации оценили в 6,3 млн рублей Фото:

Мэрия Перми на нашла желающих ремонтировать здания на улице Ленина, 23 и 34, в которых она располагается. Аукционы на ремонт фасадов указанных объектов признаны не состоявшимися.

«Аукционы на ремонт фасадов зданий по ул. Ленина, 23 и 34 признаны несостоявшимися. Причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков», — пишет «Новый компаньон». В городской администрации изданию пояснили, что готовы заключить контракт с единственным поставщиком в случае отсутствия других заявок.

Здания, расположенные по указанным адресам, являются объектами культурного наследия Пермского края. В здании на улице Ленина, 23 находится администрация Перми, а в здании на Ленина, 34 — управление жилищных отношений мэрии. Оно так же известно тем, что долгое время в этом же здании располагался гастроном №1. Общая стоимость ремонта объектов оценивается в 6,3 млн рублей.

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Мэрия Перми на нашла желающих ремонтировать здания на улице Ленина, 23 и 34, в которых она располагается. Аукционы на ремонт фасадов указанных объектов признаны не состоявшимися. «Аукционы на ремонт фасадов зданий по ул. Ленина, 23 и 34 признаны несостоявшимися. Причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков», — пишет «Новый компаньон». В городской администрации изданию пояснили, что готовы заключить контракт с единственным поставщиком в случае отсутствия других заявок. Здания, расположенные по указанным адресам, являются объектами культурного наследия Пермского края. В здании на улице Ленина, 23 находится администрация Перми, а в здании на Ленина, 34 — управление жилищных отношений мэрии. Оно так же известно тем, что долгое время в этом же здании располагался гастроном №1. Общая стоимость ремонта объектов оценивается в 6,3 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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