В Перми не нашлось желающих ремонтировать здания мэрии

Ремонт фасадов двух зданий в администрации оценили в 6,3 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Перми на нашла желающих ремонтировать здания на улице Ленина, 23 и 34, в которых она располагается. Аукционы на ремонт фасадов указанных объектов признаны не состоявшимися.

«Аукционы на ремонт фасадов зданий по ул. Ленина, 23 и 34 признаны несостоявшимися. Причина — отсутствие заявок от потенциальных подрядчиков», — пишет «Новый компаньон». В городской администрации изданию пояснили, что готовы заключить контракт с единственным поставщиком в случае отсутствия других заявок.

Здания, расположенные по указанным адресам, являются объектами культурного наследия Пермского края. В здании на улице Ленина, 23 находится администрация Перми, а в здании на Ленина, 34 — управление жилищных отношений мэрии. Оно так же известно тем, что долгое время в этом же здании располагался гастроном №1. Общая стоимость ремонта объектов оценивается в 6,3 млн рублей.