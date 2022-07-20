Немцы потребовали от властей пойти на уступки Путину из-за газа

20 июля 2022 в 13:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил запустить газопровод «Северный поток — 2» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели немецкой газеты Welt (заблокирована в РФ) потребовали запустить газопровод «Северный поток — 2» после слов президента России Владимира Путина о том, что это можно сделать. По мнению читателей, заморозка газопровода изначально была ошибкой. «Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток — 2“. Его можно запустить», — сказал накануне Владимир Путин. «Закрытие „Северного потока — 2“ было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно», — считает читатель Cornelia O. «Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и остановите свою политику», — призвал читатель Frank F. «Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100%. Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос», — отметил читатель Joachim S. «Задолго до того, как начался кризис, Байден настаивал, чтобы „Северный поток — 2“ не был запущен. С этим европейским делом США боролись всеми средствами. И это работало — по крайней мере, до сих пор», — заявил читатель Anette F. Ранее Путин заявил, что «Северный поток — 2» можно запустить, однако из-за действий немецких властей «с этим маршрутом есть проблемы», пишет RT. Президент подчеркнул, что Запад сам перекрыл каналы поставок газа, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читатели немецкой газеты Welt (заблокирована в РФ) потребовали запустить газопровод «Северный поток — 2» после слов президента России Владимира Путина о том, что это можно сделать. По мнению читателей, заморозка газопровода изначально была ошибкой. «Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут — это „Северный поток — 2“. Его можно запустить», — сказал накануне Владимир Путин. «Закрытие „Северного потока — 2“ было ошибкой с самого начала, теплоснабжение должно быть обеспечено, тем более что Россия не понесет никаких потерь, так как потребителей в Азии предостаточно», — считает читатель Cornelia O. «Господин Хабек и господин Шольц! Немедленно запустите „Северный поток — 2“ и остановите свою политику», — призвал читатель Frank F. «Если говорить прямо, Путин, конечно, прав на 100%. Какой именно трубопровод используется — чисто фактически никакой разницы, это просто политический вопрос», — отметил читатель Joachim S. «Задолго до того, как начался кризис, Байден настаивал, чтобы „Северный поток — 2“ не был запущен. С этим европейским делом США боролись всеми средствами. И это работало — по крайней мере, до сих пор», — заявил читатель Anette F. Ранее Путин заявил, что «Северный поток — 2» можно запустить, однако из-за действий немецких властей «с этим маршрутом есть проблемы», пишет RT. Президент подчеркнул, что Запад сам перекрыл каналы поставок газа, сообщает «Национальная служба новостей».