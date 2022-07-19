Жители ЯНАО пожаловались на условия в пассажирских поездах

Более трети вагонов ФПК имеют срок службы до 40 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ЯНАО считают, что цена перевозки пассажиров в поездах дальнего следования не соответствует качеству. Об этом URA.RU сообщила одна из ямальских пассажирок, попросившая не раскрывать ее имя.

«Мы ехали из Екатеринбурга, в купе с детьми. Вагоны старые, страшные, будто 1960-х годов. На весь вагон одна розетка возле туалета, биотуалета нет, кондиционера нет. Люди просили вызвать начальника поезда, но он так и не соизволил подойти», — рассказала женщина, представившаяся Татьяной.

Пассажирка хочет, чтобы региональные чиновники обратили внимание на качество пассажирских перевозок в поездах на Ямале. «Билеты стоят немаленьких денег, но непонятно, за что мы платим. За комфорт или дискомфорт?» — рассказала собеседница агентства.

Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием в пресс-службу Федеральной пассажирский компании, и там пояснили, что большинство вагонов приписного парка АО «ФПК» (64,8%) имеют назначенный срок службы 28 лет, остальные 35,2% — назначенный срок службы 40 лет. «Пассажиры на этапе покупки билета могут выбрать подходящий класс обслуживания, а также ознакомиться с перечнем сервисов и услуг, предоставляемых в пути следования», — уточнили представители компании, добавив, что в пути следования нареканий на работу поездной бригады, а также на санитарное состояние вагонов не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО загорелся пассажирский вагон. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет.

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