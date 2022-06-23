23 июня 2022
22 июня 2022

В ЯНАО загорелся вагон пассажирского поезда. Фото, видео

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Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, мчс, пожарный поезд, огонь, тушение пожара
Движение на участке остановлено (архивное фото) Фото:

На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«24.06.2022 в 04:10 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», — указано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Движение на участке остановлено. Прокуратура проводит проверку.

Пожар в вагоне

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На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «24.06.2022 в 04:10 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», — указано в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа. Движение на участке остановлено. Прокуратура проводит проверку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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