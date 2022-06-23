Движение на участке остановлено (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На перегоне Ханымей — Ноябрьск-2 в ЯНАО загорелся 13 вагон пассажирского поезда Новый Уренгой — Оренбург. По предварительной версии, причина возгорания — поджог, сообщили в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«24.06.2022 в 04:10 Свердловской железной дороги произошло возгорание вагона 13 пассажирского поезда 379 сообщением Новый Уренгой — Оренбург. В 04:20 осуществлена отцепка вагона и его тушение. В вагоне находилось 19 человек, жертв и пострадавших нет», — указано в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Движение на участке остановлено. Прокуратура проводит проверку.

Пожар в вагоне Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры