Курганцам предлагают заработать на сборе ягод до 350 тысяч рублей

20 июля 2022 в 19:01 Размер текста - 17 +

Курганцы смогут заработать на сборе черники, морошки и брусники Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жителям Курганской области предлагают собирать ягоды в Карелии и обещают зарплату до 350 тысяч рублей за сезон. Информация о вакансии сборщика ягод выставлена на сайте Avito. «Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг. За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тыс. рублей и более — чистыми деньгами. Сбор ягод по законам РФ не облагается налогами. Если вы готовы к подобным физическим нагрузкам, не боитесь находиться в лесу и хотите заработать — это работа для вас», — говорится в объявлении. Работникам обещают деньги за сбор морошки, брусники и черники и приглашают в шесть мест на выбор: поселки Пяозерский, Тикша и Муезерский, а также в города Костомукша, Суоярви и Питкяранта. Работа будет осуществляться вахтовым методом. Там научат ориентироваться в лесу, покажут места для сбора ягод и предоставят общежития и автомобили. На работу принимают мужчин и женщин без ограничений по возрасту. Ранее URA.RU писало, что курганцы на плантации собирают десятки тонн ягод. На плантациях предприятия ЗАО «Сады Зауралья» выращивают смородину, малину и вишню, а также облепиху и жимолость. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жителям Курганской области предлагают собирать ягоды в Карелии и обещают зарплату до 350 тысяч рублей за сезон. Информация о вакансии сборщика ягод выставлена на сайте Avito. «Заработок сборщика ягод напрямую зависит от количества собранных кг. За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тыс. рублей и более — чистыми деньгами. Сбор ягод по законам РФ не облагается налогами. Если вы готовы к подобным физическим нагрузкам, не боитесь находиться в лесу и хотите заработать — это работа для вас», — говорится в объявлении. Работникам обещают деньги за сбор морошки, брусники и черники и приглашают в шесть мест на выбор: поселки Пяозерский, Тикша и Муезерский, а также в города Костомукша, Суоярви и Питкяранта. Работа будет осуществляться вахтовым методом. Там научат ориентироваться в лесу, покажут места для сбора ягод и предоставят общежития и автомобили. На работу принимают мужчин и женщин без ограничений по возрасту. Ранее URA.RU писало, что курганцы на плантации собирают десятки тонн ягод. На плантациях предприятия ЗАО «Сады Зауралья» выращивают смородину, малину и вишню, а также облепиху и жимолость.