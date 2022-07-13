Курганцы на плантации собирают десятки тонн ягод

Предприятие «Сады Зауралья» планирует восполнить дефицит импортных ягод своей продукцией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Более 30 тонн ягод собирают курганцы на территории ягодников в Варгашинском районе Курганской области. На плантациях предприятия ЗАО «Сады Зауралья» выращивают смородину, малину и вишню, а также облепиху и жимолость. В планах плодопитомника развить фруктовое производство. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«Жители нашего города приезжают сюда [в ягодники], витамины настоящие кушают, собирают домой. Мы рады предоставлять качественный продукт. В свою очередь мы будем стараться это расширить и увеличить в объеме. Кроме ягодных кустов у нас заложен сад из тысячи яблонь и трехсот груш. В планах предприятия развить собственное фруктовое производство», —сказал генеральный директор ЗАО «Сады Зауралья» Алексей Сучков-Чутак.

По словам руководителя плодопитомника, с уходом иностранных поставщиков, предприятие «Сады Зауралья» готово занять пустующие ниши и восполнить дефицит импортной продукции. «Хотелось бы сказать насчет импортных и других саженцев, которые завозят в нашу область, по сравнению с нашим посадочным материалом, приживаемость их сортов меньше. Они до ноября месяца погибают. У нас маточный материал стоит в полях, где растут маточные деревья, откуда берется росточек и процесс зарождения происходит в условиях местного климата. Наши деревья предназначены для нашего региона. Чтобы был хороший урожай и люди были довольны», — подчеркнул предприниматель.

Ранее URA.RU писало, что курганцы нашли заросли дикой вишни, полезной для укрепления сосудов. По словам травника Дмитрия Юровского, листья ягоды содержат рутин, который применяют в препаратах для лечения при варикозных расширениях вен, тромбофлебитах и геморрое. Также сообщалось, что саженцы самой вкусной ягоды в мире продают в Кургане.

На площади 100 гектаров растет красная, черная и белая смородина, разные сорта малины и вишни, а также облепиха и жимолость Фото: правительство Курганской области

В сезон с плантаций курганцы собирают более 30 тонн ягод Фото: правительство Курганской области

Предприятие «Сады Зауралья» планируют восполнить дефицит импортных ягод Фото: правительство Курганской области