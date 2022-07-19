В Кургане начнут быстрее определять смертельные инфекции

20 июля 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Лейкоз, ящур и водяную лихорадку в Кургане будут выявлять в новой лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инфекционные болезни, которые смертельно опасны для животных и людей, в Кургане начнут выявлять быстрее. Это станет возможным благодаря открытию нового приемного пункта проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на конференции управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Лейкоз сегодня занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний КРС. <…> Для выявления болезни на ранних стадиях используется метод ПЦР и ИФА (иммуноферментный анализ — прим. ред.), которые обладают большей чувствительностью. Благодаря им можно обнаружить заражение животного через одну-две недели. Стоит отметить, что для точной диагностики необходимо не только правильно проводить забор материала, но и оперативно доставлять его в лабораторию. С новой лабораторией это станет еще быстрее», — рассказала ветеринарный врач Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ» Евгения Дедова. Также среди опасных заболеваний, которые угрожают не только животным, но и человеку, оказались ящур и водяная лихорадка. По словам замначальника отдела внутреннего и ветеринарного надзора областного Россельхознадзора Евгении Зимецких, в настоящее время в регионе благополучная обстановка по особо опасным болезням. «Исключение — это единственный случай бешенства лисы в Шадринском районе. Карантин был открыт с 7 июля. Всего в этом году было выявлено два заражения бешенством в Курганской области», — отметила Зимецких. Ранее URA.RU писало, что в Кургане создали лабораторию для проверки на опасные болезни. В пункте приема проб будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции. До этого местным фермерам по данным вопросам приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Также сообщалось, что в Курганской области нашли зверя с опасным для человека вирусом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Инфекционные болезни, которые смертельно опасны для животных и людей, в Кургане начнут выявлять быстрее. Это станет возможным благодаря открытию нового приемного пункта проб Челябинской ветеринарной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ». Об этом корреспонденту URA.RU рассказали на конференции управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Лейкоз сегодня занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний КРС. <…> Для выявления болезни на ранних стадиях используется метод ПЦР и ИФА (иммуноферментный анализ — прим. ред.), которые обладают большей чувствительностью. Благодаря им можно обнаружить заражение животного через одну-две недели. Стоит отметить, что для точной диагностики необходимо не только правильно проводить забор материала, но и оперативно доставлять его в лабораторию. С новой лабораторией это станет еще быстрее», — рассказала ветеринарный врач Челябинской испытательной лаборатории ФГБУ «ЦМВЛ» Евгения Дедова. Также среди опасных заболеваний, которые угрожают не только животным, но и человеку, оказались ящур и водяная лихорадка. По словам замначальника отдела внутреннего и ветеринарного надзора областного Россельхознадзора Евгении Зимецких, в настоящее время в регионе благополучная обстановка по особо опасным болезням. «Исключение — это единственный случай бешенства лисы в Шадринском районе. Карантин был открыт с 7 июля. Всего в этом году было выявлено два заражения бешенством в Курганской области», — отметила Зимецких. Ранее URA.RU писало, что в Кургане создали лабораторию для проверки на опасные болезни. В пункте приема проб будут проверять качество и безопасность сельхозпродукции. До этого местным фермерам по данным вопросам приходилось ездить в Тюмень или Челябинск. Также сообщалось, что в Курганской области нашли зверя с опасным для человека вирусом.