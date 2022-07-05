В Курганской области нашли зверя с опасным для человека вирусом

Это уже второй случай заражения вирусом бешенства от животных в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дикую лису, зараженную вирусом бешенства, обнаружили в селе Сухринское Шадринского района. Это уже второй выявленный случай опасного заболевания в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«22 июня в селе Сухринское Шадринского района обнаружена дикая лиса. По результатам исследований, проведенных 6 июля Курганской областной ветеринарной лабораторией, животное пало от бешенства. <…> По распоряжению Правительства области в населенном пункте будет установлен карантин и проведен комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», — говорится на сайте ведомства. В начале года в деревне Белое Озеро Сафакулевского района от смертельной инфекции погибла одна голова крупного рогатого скота.

Всего по итогам прошлого года в Курганской области было выявлено восемь случаев бешенства среди животных. По данным регионального Россельхознадзора, причиной возникновения вируса у домашних животных, как правило, становится контакт с дикими зверями, которые заходят в населенные пункты. Россельхознадзор предупреждает, что заражение передается при укусе больного животного через слюну. К вирусу бешенства восприимчивы все виды млекопитающих, в том числе и человек. Единственным способом обезопасить себя и домашних животных от инфекции является вакцинация.