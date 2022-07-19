19 июля 2022

В Кургане пройдут магнитные бури, которые никто не заметит

© Служба новостей «URA.RU»
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Слабые геомагнитные бури ожидаются в Кургане по утрам Фото:

В Кургане 21 и 22 июля ожидаются слабые геомагнитные бури. Данная информация размещена на сайте сервиса Gismeteo. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, такие бури проходят незаметно.

«Земля находится под защитой магнитосферы. Поэтому такие слабые бури уровня G1 ни люди, ни техника вообще не замечают», — объяснил URA.RU Винштейн.

По его словам, чтобы заметить геомагнитную бурю, ее уровень должен быть не менее G3 и она должна быть продолжительной. Винштейн отметил, что в остальных случаях люди не замечают такие бури. При этом уровню G5 соответствует экстремально сильные бури. На сайте Gismeteo указано, что слабые геомагнитные бури ожидаются в Кургане 21 июля утром, а 22 июля — ночью и утром.

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В Кургане 21 и 22 июля ожидаются слабые геомагнитные бури. Данная информация размещена на сайте сервиса Gismeteo. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, такие бури проходят незаметно. «Земля находится под защитой магнитосферы. Поэтому такие слабые бури уровня G1 ни люди, ни техника вообще не замечают», — объяснил URA.RU Винштейн. По его словам, чтобы заметить геомагнитную бурю, ее уровень должен быть не менее G3 и она должна быть продолжительной. Винштейн отметил, что в остальных случаях люди не замечают такие бури. При этом уровню G5 соответствует экстремально сильные бури. На сайте Gismeteo указано, что слабые геомагнитные бури ожидаются в Кургане 21 июля утром, а 22 июля — ночью и утром.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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