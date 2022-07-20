Цена офисов и магазинов в Челябинске застыла на уровне 15-месячной давности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арендный бизнес в сфере коммерческой недвижимости для инвестора в Челябинске выгодней жилого сектора. Как URA.RU рассказал директор компании «[А1] недвижимость» Степан Попятников, срок окупаемости объекта — один из самых низких в России.

«Коммерческая недвижимость челябинцам приносит больший доход по сравнению с квартирой. И если жилье будет окупаться 15—16 лет, то офисное или торговое помещение — восемь лет», — сообщил URA.RU Попятников.

Выгодную диспропорцию участник рынка объяснил тем, что цена квартир за последние месяцы выросла, а офисы и торговые площади в цене из-за экономического положения арендаторов, испытывающих сложности, не изменились. Кроме того, Челябинск не относится к разряду курортных городов, как Сочи, где жилье можно окупить за 10 лет. В результате сложилась картина, выгодная для челябинских инвесторов в коммерческие объекты с арендатором. Для сравнения: в Москве и Екатеринбурге возврата инвествложений придется ждать 10 лет, а в Сочи — 20.

В основном инвесторы интересуются торговыми площадями и складскими помещениями класса А, спрос на офисные объекты ниже. В последние годы заметна тенденция, когда востребованы торговые объекты меньшей площади, чем раньше. Сначала гипермаркеты стали меньше, затем в ретейле стал популярен формат «магазина у дома». Теперь же на смену идут дарксторы и сети дискаунтеров небольшой площади. В итоге усредненные требования к площади с 600 кв. метров ужались до 400—500.

В формулу расчета объема вложений и будущей доходности глава «А1» заложил множество параметров, но есть упрощенная формула: если инвестор рассчитывает на ежемесячную доходность в 100 тысяч рублей, то на покупку объекта придется потратить 10 млн рублей, для дохода в 200 тысяч инвестиции должны составить 20 млн. Это обеспечит среднюю доходность в 12% годовых или, как говорят, «100 аренд».

Инвестиции в коммерческую недвижимость могут принести больше дохода, но и рисков прибавится

Возврата вложенных в магазины и офисы средств в Челябинске придется ждать в раза меньше времени, чем в Сочи

В 2022 году популярные форматы торговли снизили порог входа для инвесторов

Принцип, позволяющий понять, сколько денег надо вложить в объект коммерческой недвижимости, чтобы затем ежемесячно получать желаемый уровень пассивного дохода

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам