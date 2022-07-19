Курганцы спорят из-за сноса домов ради строительства новой дороги. Скрин

20 июля 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Ради новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы начали спорить из-за того, что ради строительства новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО. Горожане высказывают свои мнения «за» и «против» в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Давно пора было сделать там нормальную дорогу с безопасным пешеходным тротуаром и убрать вонючие бараки. Надеюсь, жильцам предоставят взамен то, что предусмотрено законом. А то как ни дождь — так пешеходов обливало с дороги полностью. Редкая хорошая городская новость», — пишет комментатор под ником «Обычный Человек». Часть пользователей обрадовалась такой новости, но другие подписчики не согласились с их мнением. «Это не повод, чтобы воровать у этих людей имущество и землю, на которой они прожили много лет. Может, вы сторонник 30-этажных гетто, как в Тюмени строят? Эти граждане могут перестроить свои дома в будущем или продать по рыночной цене и потратить деньги по своему усмотрению», — высказывает противоположное мнение Александрина Александрова. Ранее стало известно, что в Кургане снесут дома в прибрежной зоне, чтобы построить новую автомобильную дорогу на участке от улицы Карельцева до Детского парка. Документацию по планировке территории под размещение дороги мэрия утвердила 13 июля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Средства, полученные за продажу земли, мэрия потратит на ремонт и благоустройство города. Комментаторы спорят по поводу правильности принятого решения Скриншот комментариев в социальной сети «ВКонтакте» Некоторые подписчики относятся к новости с ноткой юмора Скриншот комментариев в социальной сети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Курганцы начали спорить из-за того, что ради строительства новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО. Горожане высказывают свои мнения «за» и «против» в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Давно пора было сделать там нормальную дорогу с безопасным пешеходным тротуаром и убрать вонючие бараки. Надеюсь, жильцам предоставят взамен то, что предусмотрено законом. А то как ни дождь — так пешеходов обливало с дороги полностью. Редкая хорошая городская новость», — пишет комментатор под ником «Обычный Человек». Часть пользователей обрадовалась такой новости, но другие подписчики не согласились с их мнением. «Это не повод, чтобы воровать у этих людей имущество и землю, на которой они прожили много лет. Может, вы сторонник 30-этажных гетто, как в Тюмени строят? Эти граждане могут перестроить свои дома в будущем или продать по рыночной цене и потратить деньги по своему усмотрению», — высказывает противоположное мнение Александрина Александрова. Ранее стало известно, что в Кургане снесут дома в прибрежной зоне, чтобы построить новую автомобильную дорогу на участке от улицы Карельцева до Детского парка. Документацию по планировке территории под размещение дороги мэрия утвердила 13 июля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Средства, полученные за продажу земли, мэрия потратит на ремонт и благоустройство города.