19 июля 2022

Курганцы спорят из-за сноса домов ради строительства новой дороги. Скрин

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, строительная техника, каток, ремонт дорог, строительство дорог
Ради новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО Фото:

Курганцы начали спорить из-за того, что ради строительства новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО. Горожане высказывают свои мнения «за» и «против» в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«Давно пора было сделать там нормальную дорогу с безопасным пешеходным тротуаром и убрать вонючие бараки. Надеюсь, жильцам предоставят взамен то, что предусмотрено законом. А то как ни дождь — так пешеходов обливало с дороги полностью. Редкая хорошая городская новость», — пишет комментатор под ником «Обычный Человек».

Часть пользователей обрадовалась такой новости, но другие подписчики не согласились с их мнением. «Это не повод, чтобы воровать у этих людей имущество и землю, на которой они прожили много лет. Может, вы сторонник 30-этажных гетто, как в Тюмени строят? Эти граждане могут перестроить свои дома в будущем или продать по рыночной цене и потратить деньги по своему усмотрению», — высказывает противоположное мнение Александрина Александрова.

Ранее стало известно, что в Кургане снесут дома в прибрежной зоне, чтобы построить новую автомобильную дорогу на участке от улицы Карельцева до Детского парка. Документацию по планировке территории под размещение дороги мэрия утвердила 13 июля.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Средства, полученные за продажу земли, мэрия потратит на ремонт и благоустройство города.

Комментаторы спорят по поводу правильности принятого решения
Некоторые подписчики относятся к новости с ноткой юмора
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Курганцы начали спорить из-за того, что ради строительства новой автомобильной дороги снесут десятки жилых домов возле ЦПКиО. Горожане высказывают свои мнения «за» и «против» в паблике «Типичный Курган» в социальной сети «ВКонтакте». «Давно пора было сделать там нормальную дорогу с безопасным пешеходным тротуаром и убрать вонючие бараки. Надеюсь, жильцам предоставят взамен то, что предусмотрено законом. А то как ни дождь — так пешеходов обливало с дороги полностью. Редкая хорошая городская новость», — пишет комментатор под ником «Обычный Человек». Часть пользователей обрадовалась такой новости, но другие подписчики не согласились с их мнением. «Это не повод, чтобы воровать у этих людей имущество и землю, на которой они прожили много лет. Может, вы сторонник 30-этажных гетто, как в Тюмени строят? Эти граждане могут перестроить свои дома в будущем или продать по рыночной цене и потратить деньги по своему усмотрению», — высказывает противоположное мнение Александрина Александрова. Ранее стало известно, что в Кургане снесут дома в прибрежной зоне, чтобы построить новую автомобильную дорогу на участке от улицы Карельцева до Детского парка. Документацию по планировке территории под размещение дороги мэрия утвердила 13 июля. Ранее URA.RU писало, что в Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона рублей. Средства, полученные за продажу земли, мэрия потратит на ремонт и благоустройство города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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