В Кургане землю под застройку продали за рекордные 152 миллиона

Мэрия Кургана продала землю площадью более 90 тысяч квадратных метров под жилую застройку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Кургана продали земельный участок под жилую застройку в четвертом микрорайоне Заозерного. За продажу земельного участка площадью около 91 тысячи квадратных метров мэрия получила рекордные 152 миллиона рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.

«Этот участок земли продали с аукциона за рекордные 152 миллиона рублей. Деньги поступят в бюджет Кургана. Причем изначально ситуация развивалась не очень красиво. Некоторые застройщики задумали купить небольшой участок, чтобы потом получить приоритетное право на весь огромный кусок. Но ситуация стала известна губернатору. Он поручил отдать участок с молотка. Бюджет Кургана от этого только выиграл. Там будут строить жилые дома. Застройкой займется ООО „ЗС Космос“», — рассказал инсайдер. По словам источника, средства, полученные за продажу земли мэрия потратит на ремонт и благоустройство города.

На сайте администрации Кургана размещено постановление главы города от 20 апреля 2022 года. В документе говорится о комплексном развитии незастроенной территории, расположенной в четвертом микрорайоне Заозерного на пересечении улицы Фарафонова, проспекта Первомайский и Маршала Голикова. «<…> Определить основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), среднеэтажная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее образование, магазины, спортплощадки, благоустройство территории, общепит, а также объекты культурно-досуговой деятельности», — указано в документе.

Дозвониться до застройщика ООО «ЗС Космос» URA.RU не удалось. В открытых данных не оказалось номера подрядной организации.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана продает два земельных участка для строительства рынков. Общая стоимость составляет около 11 миллионов рублей. Кроме этого, выставили на торги землю под строительство паркинга и торгового центра в 12 микрорайоне Заозерного. Также сообщалось, что в Кургане ради строительства автомобильной дороги снесут десятки жилых домов. Под снос пойдут частные дома, расположенные на берегу реки Битевка рядом с ЦПКиО.

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