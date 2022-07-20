Медведев перечислил «грехи» России перед Западом

20 июля 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев обозначил 11 «грехов» России перед Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил целый список «грехов» России перед Западом. Об этом он написал в своем telegram-канале. Пока что он расписал 11 таких «грехов», но пообещал, что список будет постепенно пополняться. По его мнению, Россия «виновата» в росте цен на продукты во всех магазинах в мире; в том, что в США можно голосовать по почте. И даже в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой». «В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров», — также обозначил Медведев. С остальным списком можно ознакомиться в telegram-канале Дмитрия Медведева. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил в telegram-канале, что «верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил целый список «грехов» России перед Западом. Об этом он написал в своем telegram-канале. Пока что он расписал 11 таких «грехов», но пообещал, что список будет постепенно пополняться. По его мнению, Россия «виновата» в росте цен на продукты во всех магазинах в мире; в том, что в США можно голосовать по почте. И даже в том, что канцлера ФРГ Олафа Шольца обозвали «обиженной ливерной колбасой». «В ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров», — также обозначил Медведев. С остальным списком можно ознакомиться в telegram-канале Дмитрия Медведева. Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил в telegram-канале, что «верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса.