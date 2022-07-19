Медведев назвал политиков Запада «импотентами»

19 июля 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Россия добьется мира на своих условиях, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине «Верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал Медведев. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

«Верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал Медведев. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.