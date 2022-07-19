Медведев назвал политиков Запада «импотентами»

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Политсовет партии
Россия добьется мира на своих условиях, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал Медведев.

С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.

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«Верещащие политические импотенты» на Западе не помешают России добиться всех поставленных целей. Такое заявление в своем telegram-канале сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Россия добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», — написал Медведев. С 24 февраля Россия ведет специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента России Владимира Путина, ее задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства заявил, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. Путин подчеркнул, что все задачи спецоперации будут выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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