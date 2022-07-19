Колодец был прикрыт ветками Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU

В Челябинске шестилетний мальчик погиб, упав в колодец. Крышки на нем не было, он был прикрыт ветками. Об этом сообщил читатель URA.RU из числа очевидцев. В пресс-центре областной поисково-спасательной службы информацию подтвердили.

«Ребенок играл с друзьями на территории школы №131, там же есть пожарный гидрант, который всегда раньше был закрыт, а в последнее время прикрыт ветками. Мальчик залез на бетонные кольца колодца, и у него упал туда тапок, он полез его доставать и опрокинулся. Выбраться не смог, прохожий тоже его вытащить сам не смог, а когда приехала помощь, ребенок утонул», — рассказал источник.

В пресс-центре областной ПСС URA.RU информацию подтвердили, сообщив, что на месте работали спасатели городской службы спасения. Городские спасатели и пресс-служба управления безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска информацию пока не комментируют. В пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области информацию прокомментируют позднее.

Очевидцы говорят, что еще недавно гидрант был закрыт Фото: Читатель URA.Ru © URA.RU