В мэрии Перми готовятся перестановки

Главы пермских районов теряют заместителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В двух районных администрациях Перми ожидаются перестановки. Как сообщил URA.RU источник в политэлитах региона, 21 июля намерен оставить свою должность заместитель главы Ленинского района Игорь Битков. Также обсуждается уход первого заместителя главы Свердловского района Василия Пастуха.

«Битков уходит 21 июля. Пастух сейчас пока находится в отпуске. У него якобы не сложились отношения с новым руководством», — говорит собеседник агентства.

Глава Свердловского района Александр Филиппов отказался от комментариев. Василий Пастух и глава Ленинского района Александр Русанов не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Источник в мэрии отметил, что рокировки возможны, но вероятность составляет 50 на 50. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ленинском районе Перми возможна отставка еще одного заместителя. А на освободившееся место якобы обсуждается кандидатура оппозиционерки Ирины Форсюк. В феврале мэр Перми Алексей Демкин сменил главу Ленинского района.