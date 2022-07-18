Пермской оппозиционерке прочат важный пост во власти

Кандидатуру Ирина Форсюк якобы уже согласовал мэр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-кандидат в депутаты заксобрания Пермского края от «Справедливой России», бывший член ЛДПР и гендиректор медиа-агентства «Кулич» Ирина Форсюк рассматривается на пост заместителя главы Ленинского района по социальным вопросам. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах региона.

«Занимающая сейчас этот пост Оксана Полторак планирует оставить его в перспективе. Сейчас ищут ей замену. Форсюк является основным претендентом. Она уже прошла собеседование», — отметил источник. По словам собеседников, ее кандидатуру якобы уже одобрил мэр Перми Алексей Демкин.

Источники URA.RU в администрации Ленинского района и в мэрии Перми сообщили, что назначение Ирины Форсюк — маловероятно. Получить комментарий у главы района Александра Русанова не удалось, он не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе мэрии Перми сообщили, что никаких кадровых решений не принималось.

Ирина Форсюк не подтвердила информацию о своем возможном трудоустройстве в администрацию Ленинского района. На вопрос, интересно ли ей это, она ответила, что не может сказать. «Мне никто не звонил и на условное собеседование не звал. Поживем — увидим», — отметила Ирина Форсюк.

Ирина Форсюк считается членом команды депутата ЗС Ильи Лисняка. В 2021 году она вместе с Лисняком и депутатом гордумы Перми Марком Коробовым со скандалом вышла из ЛДПР. В ходе выборов в заксобрание все трое выдвинули свои кандидатуры по спискам «Справедливой России» в Свердловском районе Перми.

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