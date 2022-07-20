Сургутян ужаснули цены на мороженое в сетевом гиганте. Фото

20 июля 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

За два стакана мороженого сургутянин заплатил 164 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) возмущены ценами на мороженое в сети розничных магазинов «Магнит». Пост с реакциями покупателей опубликован в группе «Черный список Сургут | Отзывы» в социальной сети «ВКонтакте». «Ценник-конь на продукты, вы вообще больные что ли: что „Магнит“, что „Лента“, что „Пятерочка“ — у вас товары с ОАЭ едут?! Все товары российского производства, не санкционные! Доллар достиг 50 рублей! Когда этот бардак закончится?!» — негодует автор публикации. К посту автор прикрепил фото чека, на котором видно, что суммарная цена за два пломбира в вафельном стаканчике марки «Село Зеленое» и «48 копеек» составила 164 рубля.«Почему еще не написали: „Зачем вы покупаете мороженое, готовьте дома?“» — написал в комментариях пользователь по имени Александр. Югорчанка, проводящая отпуск в Кургане, отметила в разговоре с URA.RU, что там пара таких вафельных стаканчиков мороженого стоит на 15 рублей дешевле. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» был отправлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о возмущениях жителей ХМАО стоимостью отдыха на курортах российского юга. В частности, югорчан шокировала цена на квас в Анапе — за один стакан покупатель заплатил 650 рублей. Фото: пабличный «Черный список Сургут | Отзывы» в социальной сети «ВКонтакте» Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Сургута (ХМАО) возмущены ценами на мороженое в сети розничных магазинов «Магнит». Пост с реакциями покупателей опубликован в группе «Черный список Сургут | Отзывы» в социальной сети «ВКонтакте». «Ценник-конь на продукты, вы вообще больные что ли: что „Магнит“, что „Лента“, что „Пятерочка“ — у вас товары с ОАЭ едут?! Все товары российского производства, не санкционные! Доллар достиг 50 рублей! Когда этот бардак закончится?!» — негодует автор публикации. К посту автор прикрепил фото чека, на котором видно, что суммарная цена за два пломбира в вафельном стаканчике марки «Село Зеленое» и «48 копеек» составила 164 рубля.«Почему еще не написали: „Зачем вы покупаете мороженое, готовьте дома?“» — написал в комментариях пользователь по имени Александр. Югорчанка, проводящая отпуск в Кургане, отметила в разговоре с URA.RU, что там пара таких вафельных стаканчиков мороженого стоит на 15 рублей дешевле. В пресс-службу сети магазинов «Магнит» был отправлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о возмущениях жителей ХМАО стоимостью отдыха на курортах российского юга. В частности, югорчан шокировала цена на квас в Анапе — за один стакан покупатель заплатил 650 рублей.