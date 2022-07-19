Курганский бизнес на «закрутках» получил поддержку от Шумкова

Сельскохозяйственный кооператив из Шадринска Курганской области получил от региональных властей льготный заем на производство овощной консервации. Новая мера поддержки бизнеса «Мирко-оборот» введена в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.
«В Курганской области по поручению губернатора ввели новую меру поддержки бизнеса: льготный заем на приобретение сырья и материалов „Микро-оборот“. Первыми получателями такого займа стали собственники сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива „Прогресс“ из Шадринска. Через Фонд микрофинансирования Курганской области они получили 4,8 миллиона рублей на производство овощной консервации. В прошлом году бизнес на „закрутках“ позволил собственникам сельхозкооператива заработать 11 миллионов рублей. В этом году объемы реализации планируют увеличить вдвое», — говорится в релизе пресс-службы областного правительства.
Исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова отмечает большой интерес к новой мере поддержки со стороны бизнеса. Получить льготный микрозайм могут предприниматели, из сферы промышленности, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Заем предоставляется до 5 млн рублей под 5% годовых на 3 года.
«Прогресс» производит хрустящие соленые огурчики, маринованные томаты и квашеную капусту. Продукцию реализуют в Курганской, Челябинской, Тюменской областях и в Республике Казахстан.
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Сельскохозяйственный кооператив из Шадринска Курганской области получил от региональных властей льготный заем на производство овощной консервации. Новая мера поддержки бизнеса «Мирко-оборот» введена в регионе по инициативе губернатора Вадима Шумкова, сообщает пресс-служба правительства Курганской области. «В Курганской области по поручению губернатора ввели новую меру поддержки бизнеса: льготный заем на приобретение сырья и материалов „Микро-оборот“. Первыми получателями такого займа стали собственники сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего кооператива „Прогресс“ из Шадринска. Через Фонд микрофинансирования Курганской области они получили 4,8 миллиона рублей на производство овощной консервации. В прошлом году бизнес на „закрутках“ позволил собственникам сельхозкооператива заработать 11 миллионов рублей. В этом году объемы реализации планируют увеличить вдвое», — говорится в релизе пресс-службы областного правительства. Исполнительный директор Фонда микрофинансирования Курганской области Наталья Шутова отмечает большой интерес к новой мере поддержки со стороны бизнеса. Получить льготный микрозайм могут предприниматели, из сферы промышленности, закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Заем предоставляется до 5 млн рублей под 5% годовых на 3 года. «Прогресс» производит хрустящие соленые огурчики, маринованные томаты и квашеную капусту. Продукцию реализуют в Курганской, Челябинской, Тюменской областях и в Республике Казахстан.