VIP-вагон тюменского губернатора продали со скидкой 60%

Пассажирский вагон, принадлежащий правительству Тюменской области, был продан на торгах за 8,5 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте электронной торговой площадки. Изначальная стоимость лота составляла 17 млн рублей. Ранее власти поясняли, что вагон использовался как передвижной штаб при ЧС и для перевозки официальных делегаций, в том числе с участием губернатора.
«Пассажирский вагон №103, тип ЦМСЛ, идентификационный номер №07670078. Кузов вагона: Конструктивной базой вагона является кузов вагона 47К WDI/kki, доработанный под установку новых систем и оборудования в соответствии с требованиями конструкторской документации КТО 426.03.00.00.000. Год выпуска (изготовления): 08.07.1983 г., КВР и полное переоборудование в 2008 г. Пассажирский вагон №103, тип ЦМСЛ, идентификационный номер №07670078. Начальная цена — 17 044 114,00 руб. Минимальная цена 8 522 057,00 руб.», — указано на официальном сайте торговой площадки.
VIP-вагон благоустроен, оборудован спальными местами повышенной комфортности, кухней, 4-местным купе, купе референта, санитарно-гигиеническим блоком и т. д. Его новым владельцем стало ООО «Управляющая компания БамСтройМеханизация».
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Пассажирский вагон, принадлежащий правительству Тюменской области, был продан на торгах за 8,5 млн рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте электронной торговой площадки. Изначальная стоимость лота составляла 17 млн рублей. Ранее власти поясняли, что вагон использовался как передвижной штаб при ЧС и для перевозки официальных делегаций, в том числе с участием губернатора. «Пассажирский вагон №103, тип ЦМСЛ, идентификационный номер №07670078. Кузов вагона: Конструктивной базой вагона является кузов вагона 47К WDI/kki, доработанный под установку новых систем и оборудования в соответствии с требованиями конструкторской документации КТО 426.03.00.00.000. Год выпуска (изготовления): 08.07.1983 г., КВР и полное переоборудование в 2008 г. Пассажирский вагон №103, тип ЦМСЛ, идентификационный номер №07670078. Начальная цена — 17 044 114,00 руб. Минимальная цена 8 522 057,00 руб.», — указано на официальном сайте торговой площадки. VIP-вагон благоустроен, оборудован спальными местами повышенной комфортности, кухней, 4-местным купе, купе референта, санитарно-гигиеническим блоком и т. д. Его новым владельцем стало ООО «Управляющая компания БамСтройМеханизация».