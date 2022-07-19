Власти ХМАО раскрыли план эвакуации детей с Валаама

20 июля 2022 в 21:49 Размер текста - 17 +

Спасательная операция начнется при наступлении благоприятной погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды. По предварительным оценкам, это должно произойти утром 21 июля. Об этом URA.RU заявил вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «С наступлением устойчивых благоприятных погодных условий дети будут эвакуированы с острова. По предварительным оценкам метеорологов, это станет возможно утром следующего дня. Мы подчеркиваем недопустимость проявления халатности, создающей риски здоровью и жизни детей, и ожидаем итогов правовой оценки правоохранительными органами Республики Карелия действий организаторов этого мероприятия», — прокомментировал ситуацию Кольцов. Он также добавил, что контроль за ситуацией со стороны окружных властей будет продолжаться до возвращения участников экспедиции в Югру. Пока дети, которые принимают участие в походе, находятся на самом Валааме в палаточном лагере. Они обеспечены всем необходимым. По оценке карельских властей, никто из школьников не нуждается в медицинской помощи. Вместе с ними на острове находятся представители полиции и МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия — Руслана Вышкурцева, поскольку он допустил передвижение юных югорчан на судах, которые не предназначены для длительных водных походов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Власти ХМАО рассчитывают, что операция по эвакуации детей с острова Валаам начнется при наступлении благоприятной погоды. По предварительным оценкам, это должно произойти утром 21 июля. Об этом URA.RU заявил вице-губернатор Югры Всеволод Кольцов. «С наступлением устойчивых благоприятных погодных условий дети будут эвакуированы с острова. По предварительным оценкам метеорологов, это станет возможно утром следующего дня. Мы подчеркиваем недопустимость проявления халатности, создающей риски здоровью и жизни детей, и ожидаем итогов правовой оценки правоохранительными органами Республики Карелия действий организаторов этого мероприятия», — прокомментировал ситуацию Кольцов. Он также добавил, что контроль за ситуацией со стороны окружных властей будет продолжаться до возвращения участников экспедиции в Югру. Пока дети, которые принимают участие в походе, находятся на самом Валааме в палаточном лагере. Они обеспечены всем необходимым. По оценке карельских властей, никто из школьников не нуждается в медицинской помощи. Вместе с ними на острове находятся представители полиции и МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что 20 детей из ХМАО, которые участвовали в лодочном походе на Валаам, попали в шторм и теперь им требуется эвакуация. Возбуждено уголовное дело против организатора путешествия — Руслана Вышкурцева, поскольку он допустил передвижение юных югорчан на судах, которые не предназначены для длительных водных походов.