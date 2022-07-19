19 июля 2022

В Тюменской области водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, дпс
Водитель скрылся с места преступления, но позже был разыскан силовиками Фото:

В Ярковском районе (Тюменская область) водитель сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Тобольска.

«По предварительным данным: 19 июля 2022 год по улице Декабристов с. Ярково, 59-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, допустил наезд на юного пешехода. Водитель оставил место ДТП, но позже был разыскан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, однако при этом он находился в зоне видимости водителя.

Известно, что в результате происшествия 8-летний мальчик получил ушибы. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства ДТП уточняются.

Фото:

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В Ярковском районе (Тюменская область) водитель сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Тобольска. «По предварительным данным: 19 июля 2022 год по улице Декабристов с. Ярково, 59-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, допустил наезд на юного пешехода. Водитель оставил место ДТП, но позже был разыскан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, однако при этом он находился в зоне видимости водителя. Известно, что в результате происшествия 8-летний мальчик получил ушибы. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства ДТП уточняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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