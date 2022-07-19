В Ярковском районе (Тюменская область) водитель сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Тобольска.
«По предварительным данным: 19 июля 2022 год по улице Декабристов с. Ярково, 59-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, допустил наезд на юного пешехода. Водитель оставил место ДТП, но позже был разыскан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, однако при этом он находился в зоне видимости водителя.
Известно, что в результате происшествия 8-летний мальчик получил ушибы. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства ДТП уточняются.
Фото: группа «Госавтоинспекция Тобольска» в социальной сети «ВКонтакте»
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В Ярковском районе (Тюменская область) водитель сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Об этом инциденте рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города Тобольска. «По предварительным данным: 19 июля 2022 год по улице Декабристов с. Ярково, 59-летний водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, допустил наезд на юного пешехода. Водитель оставил место ДТП, но позже был разыскан», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте, однако при этом он находился в зоне видимости водителя. Известно, что в результате происшествия 8-летний мальчик получил ушибы. Сейчас ему назначено амбулаторное лечение. Все обстоятельства ДТП уточняются.