Байден планирует связаться с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 10 дней. Об этом заявили журналисты пресс-пула Белого дома, с которыми американский лидер побеседовал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.
Там отметили, что глава государства надеется, что телефонный разговор с Си Цзиньпином пройдет в ближайшее время. По словам Байдена разговор состоится «в ближайшие 10 дней» передали журналисты, сообщает ТАСС.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие 10 дней. Об этом заявили журналисты пресс-пула Белого дома, с которыми американский лидер побеседовал на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Там отметили, что глава государства надеется, что телефонный разговор с Си Цзиньпином пройдет в ближайшее время. По словам Байдена разговор состоится «в ближайшие 10 дней» передали журналисты, сообщает ТАСС. Ранее Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны. США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и начать уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. Штаты, в свою очередь, планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет.