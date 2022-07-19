CNN: США изучат военные отношения с Китаем за 5 лет

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
США хотят изучить действия китайской армии за последние пять лет Фото:

США планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Самый высокопоставленный генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли приказал провести всесторонний обзор военного взаимодействия США с китайскими войсками за последние пять лет, поскольку опасения по поводу напористого поведения Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе усиливаются. Китайские самолеты и корабли действуют слишком рядом с военными объектами США. По словам официальных лиц, цель доклада состоит в том, чтобы тщательно изучить любые изменения в моделях китайской военной деятельности», — сообщает CNN.

Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином заявил, что КНР готова начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости последнего. Перед этим китайская армия провела масштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет RT. На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы «применить силу» в случае вторжения Китая в Тайвань, передает «Национальная служба новостей».

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США планируют создать отчет о военном взаимодействии с Китаем за последние пять лет. Об этом сообщает телеканал CNN. «Самый высокопоставленный генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли приказал провести всесторонний обзор военного взаимодействия США с китайскими войсками за последние пять лет, поскольку опасения по поводу напористого поведения Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе усиливаются. Китайские самолеты и корабли действуют слишком рядом с военными объектами США. По словам официальных лиц, цель доклада состоит в том, чтобы тщательно изучить любые изменения в моделях китайской военной деятельности», — сообщает CNN. Ранее министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдолм Остином заявил, что КНР готова начать войну с Тайванем в случае провозглашения независимости последнего. Перед этим китайская армия провела масштабные учения в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет RT. На этом фоне президент США Джо Байден заявил, что Штаты готовы «применить силу» в случае вторжения Китая в Тайвань, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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