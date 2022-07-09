Китай выдвинул США ультиматумы для предотвращения холодной войны

Министр иностранных дел Китая Ван И потребовал от США прекратить вмешательство во внутреннюю и внешнюю политику Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

США должны перестать вмешиваться во внутренние дела Китая и уважать китайскую политику, чтобы не способствовать возникновению новой холодной войны. Такие требования выдвинул министр иностранных дел Китая Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену, сообщили в пресс-службе МИД Китая по итогам встречи политиков во время саммита G20.

«Ван И подчеркнул, что, поскольку американская сторона пообещала не стремиться изменить систему Китая, она должна уважать путь социализма с китайской спецификой, избранный китайским народом, и прекратить клеветать и нападать на политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая. Поскольку Соединенные Штаты пообещали не стремиться к „новой холодной войне“, им следует отказаться от менталитета холодной войны, не участвовать в играх с нулевой суммой и перестать объединяться для участия в „малых кругах“», — сообщили на официальном сайте МИД Китая.

Также в министерстве отметили, что Ван И предупредил США, чтобы они прекратили искажать политику Китая по поводу Тайваня, уважали суверенитет и территориальную целостность Китая, а также прекратили вмешиваться в их внутренние дела. Кроме того, США должны отменить санкции в отношении китайских компаний, добавил министр.

Ван И предложил Блинкену четыре списка. Первый заключает в себе просьбы к США исправить свои слова и действия по отношению к Китаю. Второй и третий список состоят из ключевых дел и законопроектов, которые вызывают обеспокоенность китайского правительства. В четвертом списке указаны восемь областей сотрудничества между Китаем и США.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен планировал переманить Китай на сторону США в вопросе реакции на российскую спецоперацию на Украине. При этом руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что Китай встал на сторону России.

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