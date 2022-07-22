22 июля 2022

Губернатор Шумков поздравил тех, кого не сломила пандемия COVID

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, шумков вадим, портрет
День работников торговли в РФ отмечается 23 июля Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников торговли с их профессиональным праздником. Слова благодарности и пожелания главы региона опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально».

«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы гибко менялись, трудности в пандемию не сломили вас, наоборот, вы сделали шаг вперед в развитии новых форм торговли и доставки товаров. А способы привлечения покупателей оправдывают расхожее выражение, что торговля — это искусство», — написал Шумков.

В своем сообщении губернатор особо выделили тех, кто помогает продвижению продукции местных производителей. Шумков пожелал действующим труженикам «коммерческого успеха и процветания, крепкого здоровья и счастья».

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников торговли с их профессиональным праздником. Слова благодарности и пожелания главы региона опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально». «Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы гибко менялись, трудности в пандемию не сломили вас, наоборот, вы сделали шаг вперед в развитии новых форм торговли и доставки товаров. А способы привлечения покупателей оправдывают расхожее выражение, что торговля — это искусство», — написал Шумков. В своем сообщении губернатор особо выделили тех, кто помогает продвижению продукции местных производителей. Шумков пожелал действующим труженикам «коммерческого успеха и процветания, крепкого здоровья и счастья».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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