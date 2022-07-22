Губернатор Шумков поздравил тех, кого не сломила пандемия COVID

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил работников торговли с их профессиональным праздником. Слова благодарности и пожелания главы региона опубликованы в telegram-канале «Курганская область официально».
«Поздравляю вас с профессиональным праздником. Вы гибко менялись, трудности в пандемию не сломили вас, наоборот, вы сделали шаг вперед в развитии новых форм торговли и доставки товаров. А способы привлечения покупателей оправдывают расхожее выражение, что торговля — это искусство», — написал Шумков.
В своем сообщении губернатор особо выделили тех, кто помогает продвижению продукции местных производителей. Шумков пожелал действующим труженикам «коммерческого успеха и процветания, крепкого здоровья и счастья».
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал