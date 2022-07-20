Роспотребнадзор подал в суд на «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» ответят в суде на жалобы клиентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральские авиалинии» ответят в суде на массовые жалобы пассажиров об отмене рейсов и отказе вернуть деньги за билеты. Соответствующий коллективный иск подало управление Роспотребнадзора по Свердловской области в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, сообщили URA.RU в ведомстве.

«В коллективном иске объединены претензии к „Уральским авиалиниям“ от 27 потребителей. Иск подан, дата рассмотрения пока не назначена», — рассказали в ведомстве, уточнив, что авиакомпания не выходила на контакт с представителями Роспотребнадзора и не пыталась урегулировать конфликт в досудебном порядке.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили URA.RU, что все клиенты получили деньги обратно. «К настоящему моменту пассажирам, упомянутым в указанном исковом заявлении Роспотребнадзора, уже произведен возврат денежных средств за отмененные рейсы в полном объеме», — уточнили в компании.

В конце мая свердловское управление Роспотребнадзора объявило, что собирает жалобы пассажиров «Уральских авиалиний». Присоединиться к коллективному иску предлагали тем людям, кто не может получить возврат средств за отменные рейсы.