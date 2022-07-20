Солист «Иванушки International» исполнил песню автора из Кургана

21 июля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Курганская поэтесса написала текст для песни одного из вокалистов «Иванушки International» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выпустил новый трек, слова песни написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Об этом исполнитель написал в своей официальной группе «ВКонтакте». «Долгожданная премьера [песни „Ты и я“]! Новый сингл уже на всех музыкальных площадках. Автор музыки — Олег Шаумаров, автор текста — Лариса Фомина», — говорится в посте Туриченко. URA.RU связалось c курганской поэтессой. Она отметила, что давно хотела написать текст песни для Кирилла из «Иванушек International». «Многие выросли на их песнях. Нужна была светлая грусть, лирика, понятная каждому и задевающая сердце. Так в нашем успешном тандеме с топовым композитором Олегом Шаумаровым родилась песня „Ты и я“, которая понравилась Кириллу. Это уже 33-я песня по счету, которую исполняют известные певцы на наши текст и музыку», — сообщает Фомина. До этого URA.RU писало, что курганский автор песни «Рюмка водки на столе», шансонье Евгений Григорьев (Жека) отреагировал на заявление Лепса о выгодной покупке данной композиции. По словам Лепса, он купил эту композицию за 300 долларов, сейчас он зарабатывает на ней около 50 млн долларов. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выпустил новый трек, слова песни написала курганская поэтесса Лариса Фомина. Об этом исполнитель написал в своей официальной группе «ВКонтакте». «Долгожданная премьера [песни „Ты и я“]! Новый сингл уже на всех музыкальных площадках. Автор музыки — Олег Шаумаров, автор текста — Лариса Фомина», — говорится в посте Туриченко. URA.RU связалось c курганской поэтессой. Она отметила, что давно хотела написать текст песни для Кирилла из «Иванушек International». «Многие выросли на их песнях. Нужна была светлая грусть, лирика, понятная каждому и задевающая сердце. Так в нашем успешном тандеме с топовым композитором Олегом Шаумаровым родилась песня „Ты и я“, которая понравилась Кириллу. Это уже 33-я песня по счету, которую исполняют известные певцы на наши текст и музыку», — сообщает Фомина. До этого URA.RU писало, что курганский автор песни «Рюмка водки на столе», шансонье Евгений Григорьев (Жека) отреагировал на заявление Лепса о выгодной покупке данной композиции. По словам Лепса, он купил эту композицию за 300 долларов, сейчас он зарабатывает на ней около 50 млн долларов.