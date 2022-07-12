Курганский автор «Рюмки водки» отреагировал на заявление Лепса

Шансонье из Кургана Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», отреагировал на слова Григория Лепса о выгодной покупке данной композиции. Об этом URA.RU рассказала представительница исполнителя.
«Рюмка водки» — это же шедевр! Самая лучшая инвестиция в мире: я потратила на песню 300 долларов, а заработал на ней миллионов 50 <…> Это единственная песня в моем репертуаре, в которой я был абсолютно уверен, что она станет хитом. Я не был уверен в песнях «Самый лучший день» или «Я стану водопадом», а в «Рюмке водки» — да, наверное, потому, что я пьяница», — рассказал Григорий Лепс во время онлайн-трансляции ТАСС, на которой присутствовал корреспондент URA.RU.
Представитель Евгения Григорьева ответила URA.RU, что исполнитель сам считает сделку с Лепсом довольно удачной. «Евгений уверен, что он очень выгодно продал эту песню, потому что он до сих пор получает авторское вознаграждение. И он рад, что Григорий Викторович ее исполнил, это сделало песню очень популярной», — заявила менеджер Жеки.
Ранее URA.RU писало, что в курганских караоке-клубах нельзя исполнять песни Ольги Бузовой без соответствующего разрешения. Информацию URA.RU подтвердил продюсер исполнительницы Арам Арчер.
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