Автомобили екатеринбуржцев стали оставлять без колес и дверей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы иномарок в городах Свердловской области начали жаловаться на кражу запчастей с их автомобилей. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.

В Ревде о такой краже сообщил владелец черного Hyundai Solaris, живущий по улице Российской. С его автомобиля неизвестные сняли багажник и две боковые двери — обе с правой стороны. «Вечером, около начала десятого, поставил машину и ушел прогуляться. А утром меня разбудила полиция. Я так понимаю, что соседка пошла с собакой гулять и увидела», — приводит слова пострадавшего группа «Ревдинский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».

Два других эпизода произошли в Екатеринбурге на парковке ЖК «Ривер Парк». Там, как сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», преступники сняли диски с покрышками сразу с двух машин. Обе были обнаружены владельцами на кирпичах без единого колеса.

В начале июля с иномарок на парковках Екатеринбурга начали пропадать фары. Неизвестные вырезали их с автомобилей Kia, Hyundai и Volvo. Горожане связывали это с дефицитом зарубежных запчастей — якобы поэтому злоумышленники крадут детали с чужих машин.

Фото: «Ревдинский рабочий», «ВКонтакте»

Фото: «Ревдинский рабочий», «ВКонтакте»

Фото: «Инцидент Екатеринбург», «ВКонтакте»