20 июля 2022

Воры начали снимать двери и багажники с иномарок свердловчан. Фото

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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, лексус, автосалон, колесо автомобиля, автомобиль, авто, lexus, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Автомобили екатеринбуржцев стали оставлять без колес и дверей Фото:

Владельцы иномарок в городах Свердловской области начали жаловаться на кражу запчастей с их автомобилей. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса.

В Ревде о такой краже сообщил владелец черного Hyundai Solaris, живущий по улице Российской. С его автомобиля неизвестные сняли багажник и две боковые двери — обе с правой стороны. «Вечером, около начала десятого, поставил машину и ушел прогуляться. А утром меня разбудила полиция. Я так понимаю, что соседка пошла с собакой гулять и увидела», — приводит слова пострадавшего группа «Ревдинский рабочий» в соцсети «ВКонтакте».

Два других эпизода произошли в Екатеринбурге на парковке ЖК «Ривер Парк». Там, как сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», преступники сняли диски с покрышками сразу с двух машин. Обе были обнаружены владельцами на кирпичах без единого колеса.

В начале июля с иномарок на парковках Екатеринбурга начали пропадать фары. Неизвестные вырезали их с автомобилей Kia, Hyundai и Volvo. Горожане связывали это с дефицитом зарубежных запчастей — якобы поэтому злоумышленники крадут детали с чужих машин.

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Владельцы иномарок в городах Свердловской области начали жаловаться на кражу запчастей с их автомобилей. По словам пострадавших, злоумышленники срезают и крадут даже самые крупные детали — двери, крышки багажников и колеса. В Ревде о такой краже сообщил владелец черного Hyundai Solaris, живущий по улице Российской. С его автомобиля неизвестные сняли багажник и две боковые двери — обе с правой стороны. «Вечером, около начала десятого, поставил машину и ушел прогуляться. А утром меня разбудила полиция. Я так понимаю, что соседка пошла с собакой гулять и увидела», — приводит слова пострадавшего группа «Ревдинский рабочий» в соцсети «ВКонтакте». Два других эпизода произошли в Екатеринбурге на парковке ЖК «Ривер Парк». Там, как сообщили подписчики сообщества «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», преступники сняли диски с покрышками сразу с двух машин. Обе были обнаружены владельцами на кирпичах без единого колеса. В начале июля с иномарок на парковках Екатеринбурга начали пропадать фары. Неизвестные вырезали их с автомобилей Kia, Hyundai и Volvo. Горожане связывали это с дефицитом зарубежных запчастей — якобы поэтому злоумышленники крадут детали с чужих машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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