Президент России Владимир Путин расписался на пивной кружке, которая стала сувениром и раритетом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кружка из пивного ресторана с фотографией и автографами президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра продается в Тюмени. Объявление размещено на сайте «Авито». За раритет просят 10 тысяч рублей.

«Раритетная сувенирная пивная кружка с автографами Владимира Путина и Тони Блэра. Б/у. Цена — 10 000 рублей. Адрес: Тюмень, Калининский округ», — говорится в объявлении на «Авито».

Связаться с владельцем кружки не удалось, на звонки URA.RU он не ответил. Судя по фото, бокал был получен в московском ресторане «Пивнушка». С одной стороны посуды размещена фотография Путина и Блэра, с другой — их автографы.

Подписи датированы 20 ноября 2000 года. Согласно данным издания «Коммерсант», в тот день в ресторане действительно прошел ужин президента России (он полгода как вступил в должность) и премьер-министра Великобритании. Политики выпивали водку и пиво, а также ели селедку, белые грибы, пельмени, гуся и поросенка.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают щенка с символом Z на спинке. За животное просят 100 тысяч рублей.

Фото: Avito