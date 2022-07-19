19 июля 2022

Щенка с символом Z на спине продают в Тюмени за 100 тысяч. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, собака, спаниель
Стоимость щенка 100 тысяч рублей Фото:

Щенка, у которого окрас образует букву Z на спине, продают в Тюменской области за 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на площадке Avito.

«Щенок патриот, рожденный с буквой Z на спинке. Стоимость 100 тысяч рублей. Мама терьер, папа патриот», — указано в объявлении.

Щенку породы той-терьер меньше месяца. Щенка могут приобрести жители из любого региона страны.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают верблюда. Хозяин оценил животное в 150 тысяч рублей.

В Тюмени продают щенка рожденного с буквой Z на спине

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Щенка, у которого окрас образует букву Z на спине, продают в Тюменской области за 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на площадке Avito. «Щенок патриот, рожденный с буквой Z на спинке. Стоимость 100 тысяч рублей. Мама терьер, папа патриот», — указано в объявлении. Щенку породы той-терьер меньше месяца. Щенка могут приобрести жители из любого региона страны. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают верблюда. Хозяин оценил животное в 150 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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