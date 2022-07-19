Стоимость щенка 100 тысяч рублей
Щенка, у которого окрас образует букву Z на спине, продают в Тюменской области за 100 тысяч рублей. Соответствующее объявление было опубликовано на площадке Avito.
«Щенок патриот, рожденный с буквой Z на спинке. Стоимость 100 тысяч рублей. Мама терьер, папа патриот», — указано в объявлении.
Щенку породы той-терьер меньше месяца. Щенка могут приобрести жители из любого региона страны.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области продают верблюда. Хозяин оценил животное в 150 тысяч рублей.
В Тюмени продают щенка рожденного с буквой Z на спине
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