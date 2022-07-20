20 июля 2022

Пермяк выжил после того, как его сбил поезд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча детей ДНР на жд вокзале Пермь-2. Пермь, скорый поезд, своих не бросаем, жд вокзал, железная дорога, перон
Молодого человека сбил поезд, когда он переходил железнодорожные пути Фото:

В Пермском крае поезд сбил мужчину, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате аварии пермяк выжил, однако получил различные травмы, рассказали в пресс-службе пермского ЛО МВД на транспорте.

«20 июля на перегоне Оверята-Пермь в 40 метрах от железнодорожного переезда поездом сбило 21-летнего молодого человека. Несмотря на экстренное торможение и сигнал, который подал машинист, заметивший пермяка, ЧП избежать не удалось, молодой человек был травмирован поездом», — рассказали в транспортной полиции.

Пешеход был доставлен в одну из городских больниц с различными травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало о похожем инциденте на железной дороге. После того, как пермяка сбил поезд, он пошел домой.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П».

В Пермском крае поезд сбил мужчину, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате аварии пермяк выжил, однако получил различные травмы, рассказали в пресс-службе пермского ЛО МВД на транспорте. «20 июля на перегоне Оверята-Пермь в 40 метрах от железнодорожного переезда поездом сбило 21-летнего молодого человека. Несмотря на экстренное торможение и сигнал, который подал машинист, заметивший пермяка, ЧП избежать не удалось, молодой человек был травмирован поездом», — рассказали в транспортной полиции. Пешеход был доставлен в одну из городских больниц с различными травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Ранее URA.RU писало о похожем инциденте на железной дороге. После того, как пермяка сбил поезд, он пошел домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...