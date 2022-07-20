Пермяк выжил после того, как его сбил поезд

Молодого человека сбил поезд, когда он переходил железнодорожные пути Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае поезд сбил мужчину, когда тот переходил железнодорожные пути в неположенном месте. В результате аварии пермяк выжил, однако получил различные травмы, рассказали в пресс-службе пермского ЛО МВД на транспорте.

«20 июля на перегоне Оверята-Пермь в 40 метрах от железнодорожного переезда поездом сбило 21-летнего молодого человека. Несмотря на экстренное торможение и сигнал, который подал машинист, заметивший пермяка, ЧП избежать не удалось, молодой человек был травмирован поездом», — рассказали в транспортной полиции.

Пешеход был доставлен в одну из городских больниц с различными травмами. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее URA.RU писало о похожем инциденте на железной дороге. После того, как пермяка сбил поезд, он пошел домой.