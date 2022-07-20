На трассах ЯНАО из-за ремонтов осложнен проезд

На участках трассы Пурпе Новый Уренгой организованно реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ЯНАО организовали реверсивное движение на трассе от Пурпе до Нового Уренгоя, а также от границы округа до Губкинского. Об этом сообщается на сайте окружного департамента транспорта.

«Актуальная информация об участках с реверсивным движением. От границы округов до Губкинского реверсивное движение организовано на 14 участках. Пурпе — Пуровск реверсивное движение на пяти участках. Пуровск — Коротчаево — шесть участков, на которых организовано реверсивное движение. Коротчаево — Новый Уренгой — 1 участок, с 680 по 681 км», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) признал тендер на реконструкцию трассы Сургут — Салехард несостоявшимся. На участие в реконструкции участка Старый Надым — Надым не было подано ни одной заявки.