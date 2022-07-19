Власти ЯНАО не смогли найти подрядчика для «трассы смерти»

Госзакупка на 455 миллионов была признана несостоявшейся. Фото: Илья Московец © URA.RU

Департамент госзаказа Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) признал тендер на реконструкцию «трассы смерти» несостоявшимся. На участие в закупке не было подано ни одной заявки, сообщается на сайте госзакупок.

«Признать закупку на выполнение работ по разработке проектной документации и реконструкции трассы Сургут- Салехард на участке Старый Надым — Надым, в том числе мостовой переход через одноименную реку несостоявшимся. На дату окончания приема заявок не было подано ни одной», — уточняет на портале государственных закупок.

Ранее URA.RU рассказывало, о тендере, на ремонт этого участка дороги. Всего на реконструкцию планировали потратить почти 500 миллионов рублей.

Дорога «Сургут- Салехард» названа «трассой смерти» из-за постоянных проблем. Так, жители округа теряют колеса и портят автомобильные диски из-за образовавшейся в асфальте ямы. Однако дорога по-прежнему находится в плохом состоянии, о чем заявлял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кроме того, не все в порядке и с ремонтом дороги. Например, в апреле этого года, дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО подала в суд на Тюменскую автодорожную компанию с целью взыскать около трех миллионов рублей неустойки за просрочку ремонта автомобильной дороги Сургут—Салехард.